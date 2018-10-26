Патриарх Варфоломей считает несправедливым, что украинцы не имеют автокефалии

“Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые определенное время находились под прямой юрисдикцией Вселенского патриархата, но настало время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо”, — сообщил Вселенский (Константинопольский) патриарх.

Напоминаем, создание единой поместной автокефальной Церкви и получения Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года. Такое мнение высказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в эфире одной из радиостанций.