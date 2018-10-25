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Філарет розповів, коли Україна отримає Томос

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року. Таку думку висловив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в ефірі однієї з радіостанцій, передає УНН.

“До кінця року, сподіваюся, що і об’єднання відбудеться, і Томос отримаємо, і будемо мати одну в Україні Православну церкву”, — зазначив патріарх.

За його словами, три православні церкви — Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна церква і Українська православна церква Московського патріархату мають прийти на Собор церков і об’єднатись в єдину Православну церкву, взяти участь у виборах предстоятеля єдиної Церкви і прийняти її статут.

При цьому він додав, що Вселенський патріарх допоможе в процесі об’єднання — він направить на Собор свого представника, який посприяє тому, щоб об’єднання відбулось.

Також Філарет уточнив, що процес створення єдиної Церкви в Україні йде природним процесом. Спочатку, 11 жовтня, Священний Синод прийняв рішення про те, що анафема не діє. Наступний крок — скликання Собору.

“Я думаю, що Собор готується, тому що на Соборі буде представник Вселенського патріарха. Тому, якби це залежало тільки від нас, від української сторони, то ми могли б сказати, коли це буде. А поскільки це залежить ще від Вселенського патріарха, то ми не можемо конкретно сказати. Чуємо, що в листопаді буде. Конкретної дати поки що немає. Але знаємо одне, що Вселенський патріарх твердо стоїть на позиції надання автокефалії українській церкві”, — додав патріарх.

Нагадаємо, 11 жовтня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.

За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

Також він заявляв, що утворення в Україні Єдиної української помісної церкви не означатиме, що на території держави не зможе існувати російська церква.

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