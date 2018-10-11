В Україні разом з Єдиною помісною церквою зможе існувати і російська церква - Філарет

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53410 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99298 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137943 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114814 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107204 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113039 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137651 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75030 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83499 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175966 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24031 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33097 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25666 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24335 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30893 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137947 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137653 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175968 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515129 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4524 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24335 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25666 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33097 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58716 перегляди
Актуальне
В Україні разом з Єдиною помісною церквою зможе існувати і російська церква - Філарет

В Україні разом з Єдиною помісною церквою зможе існувати і російська церква - Філарет

Київ • УНН

 • 14265 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Утворення в Україні Єдиної української помісної церкви не означатиме, що на території держави не зможе існувати російська церква. Про це заявив сьогодні Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на брифінгу на подвір'ї Володимирського собору, дає кореспондент УНН.

"Утворення в Україні Єдиної української православної церкви не означає, що на нашій українській території не може існувати інша церква. Мається на увазі російська церква. Бо ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної української православної церкви не будуть мати права називатися українською церквою. А право на існування будуть мати. При чому рівне право з українською церквою. Тільки називатися будуть російська церква, а не українська", - розповів Патріарх.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос української церкви - Win-win стратегія для всього регіону

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26