В Україні разом з Єдиною помісною церквою зможе існувати і російська церква - Філарет

"Утворення в Україні Єдиної української православної церкви не означає, що на нашій українській території не може існувати інша церква. Мається на увазі російська церква. Бо ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної української православної церкви не будуть мати права називатися українською церквою. А право на існування будуть мати. При чому рівне право з українською церквою. Тільки називатися будуть російська церква, а не українська", - розповів Патріарх.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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