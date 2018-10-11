В Украине вместе с Единой поместной церковью сможет существовать и русская церковь - Филарет

"Образование в Украине Единой Украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не может существовать другая церковь. Имеется в виду русская церковь. Ибо украинские епархии, которые не присоединятся к единой Украинской православной Церкви не будут иметь права называться украинской церковью. А право на существование будут иметь. Причем равное право с украинской церковью. Только называться будут русская церковь, а не украинская", - рассказал Патриарх.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686



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