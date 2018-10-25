Филарет рассказал, когда Украина получит Томос

“До конца года, надеюсь, что и объединение состоится, и Томос получим, и будем иметь одну в Украине Православную церковь”, — отметил патриарх.

По его словам, три православные церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата должны прийти на Собор церквей и объединиться в единую Православную церковь, принять участие в выборах предстоятеля единой Церкви и принять ее устав.

При этом он добавил, что Вселенский патриарх поможет в процессе объединения — он направит на Собор своего представителя, который поспособствует тому, чтобы объединение произошло.

Также Филарет уточнил, что процесс создания единой Церкви в Украине идет естественным процессом. Сначала, 11 октября, Священный Синод принял решение о том, что анафема не действует. Следующий шаг — созыв Собора.

“Я думаю, что Собор готовится, потому что на Соборе будет представитель Вселенского патриарха. Поэтому, если бы это зависело только от нас, от украинской стороны, то мы могли бы сказать, когда это будет. А поскольку это зависит еще от Вселенского патриарха, то мы не можем конкретно сказать. Слышим, что в ноябре будет. Конкретной даты пока нет. Но знаем одно, что Вселенский патриарх твердо стоит на позиции предоставления автокефалии украинской церкви”, - добавил патриарх.

Напомним, 11 октября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

По его словам, объединение трех церквей — УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

Также он заявлял, что образование в Украине Единой украинской поместной церкви не означает, что на территории государства не сможет существовать россиская церковь.