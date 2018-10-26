В Киевском патриархате назвали своего кандидата в предстоятели объединенной церкви

"Собор должен зафиксировать объединения трех церквей. Экзарх будет наблюдателем. Когда они объединятся, тогда они примут решение о том, каким образом они будут выбирать предстоятеля этой объединенной церкви: открытым голосованием или закрытым - это будет зависеть от собора. А затем, когда будет избран предстоятель и церкви объединятся, тогда Вселенский патриарх созывает Синод, на котором принимает окончательное решение о предоставлении этой объединенной церкви Томосп об автокефалии", - сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.



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Доктор наук по богословию, Патриарший наместник, митрополит Епифаний, в свою очередь, рассказал, кого Киевский патриархат видит кандидатом в предстоятели Единой поместной православной церкви.



"Относительно избрания предстоятеля Единой поместной православной церкви: Святейший Патриарх (Филарет) не будет выдвигать себя в качестве кандидата. Его будем мы, архиереи Киевского Патриархата, единогласно - все 40 архиереев едины в том мнении, что Святейший Патриарх имеет опыт, имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить эту Единую поместную православную церковь. Мы едины, а уже на Соборе будет выбрана, утверждена процедура", - сказал он, добавив в церкви нет предвыборной кампании.



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По его словам, только на Соборе будет избран кандидат, а для того, чтобы он был выбран, нужно иметь необходимое количество поддержки архиереев.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе Священный Cинод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в субботу принял изменение в правила титулования предстоятеля, обозначив в нем в полной форме "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит".



Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.



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