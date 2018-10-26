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Об'єднавчий собор буде скликаний з понад 60 єпископів – Філарет

Об'єднавчий собор буде скликаний з понад 60 єпископів – Філарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Архієрейський собор для об'єднання трьох церков - Київського Патріархату, Автокефальної Церкви та Московського Патріархату буде скликаний з понад 60 єпископів. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.

“Наступний крок до Автокефалії — це скликання Архієрейського Собору, який буде складатись із трьох церков: Київського Патріархату — 40 з лишнім єпископів, Автокефальної Церкви — 12 єпископів і мінімум 10 єпископів Московського Патріархату”, — сказав Філарет.

За його словами, з цих понад 60 єпископів буде скликаний Собор, і на цьому соборі буде зафіксовано об’єднання всіх трьох церков в одну українську православну церкву.

Нагадаємо, за словами Філарета, об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

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