Об'єднавчий собор буде скликаний з понад 60 єпископів – Філарет

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Архієрейський собор для об'єднання трьох церков - Київського Патріархату, Автокефальної Церкви та Московського Патріархату буде скликаний з понад 60 єпископів. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.