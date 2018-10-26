Объединительный собор будет созван из более 60 епископов - Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Архиерейский собор для объединения трех церквей - Киевского Патриархата, Автокефальной Церкви и Московского Патриархата будет созван из более 60 епископов. Об сказал на брифинге Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.
“Следующий шаг к автокефалии — это созыв Архиерейского Собора, который будет состоять из трех церквей: Киевского Патриархата — 40 с лишним епископов, Автокефальной Церкви — 12 епископов и минимум 10 епископов Московского Патриархата”, — сказал Филарет.
По его словам, из этих епископов будет созван Собор, и на этом соборе будет зафиксировано объединения всех трех церквей в одну украинскую православную церковь.
Напомним, по словам Филарета, объединения церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.