Зоря пояснив існування двох титулів предстоятеля Київського патріархату

"Ми передбачаємо можливе ускладнення з визнанням з боку деяких помісних церков відразу Української церкви як церкви з патріаршим устроєм. Ще донедавна вони не готові були навіть обговорювати автокефалію церкви, а вже коли автокефалія утверджена рішенням Вселенського патріарха, можуть бути ускладнення, щоб визнати саме як патріаршу церкву, тому що це – патріархат, це високий статус", - заявив Зоря.



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За його словами, Українська церква достойна бути патріархатом, тому що має мільйони віруючих, духовенство, єпископат, понад тисячолітню історію - за цими ознаками вона не менша, ніж сербська, болгарська, румунська, грузинська церкви, які мають статус патріархату.



"Але, якщо церкви будуть не готові, щоб не викликати непорозумінь, наша церква постановила, що нехай буде їхнє звернення до нашого предстоятеля як в дипломатичних відносинах: вони можуть іменувати його архієпископом і митрополитом. Не вживати титул патріарха", - сказав речник.



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Він також зазначив, що таке формулювання буде в майбутньому пропонуватись і для Єдиної помісної православної церкви.



Нагадаємо, Священний cинод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у суботу ухвалив зміну до правил титулування предстоятеля, означивши у ньому у повній формі "Свято-Успенської Києво-Печерської та Почаївської лавр Священноархимандрит".



Нагадаємо, за словами Філарета, об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.



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