"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже почти 5 млн украинцев

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
17:27 • 20888 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
14:16 • 89501 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 82591 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 106358 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 96575 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 111330 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 129318 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 168657 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 189251 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132627 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советники Трампа готовят план мира с исключением членства Украины в НАТО - Reuters

Советники Трампа готовят план мира с исключением членства Украины в НАТО - Reuters

 • 20959 просмотра
Украина созывает экстренное заседание МАГАТЭ из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре

Украина созывает экстренное заседание МАГАТЭ из-за ударов рф по энергетической инфраструктуре

 • 22472 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 62748 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 43318 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 44707 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

14:16 • 89501 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 106358 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 116482 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 168657 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 189251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 44707 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 43318 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 62748 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 105584 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 71245 просмотра
Актуальное
"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже почти 5 млн украинцев

"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже почти 5 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 5599 просмотра

Read in English

Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". Благодаря присоединению Укрпочты дополнительно 2 млн пенсионеров и получателей соцвыплат смогут получить 1000 гривен.

Уже почти 5 млн заявок поступило от украинцев на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". С сегодняшнего дня к программе присоединилась "Укрпочта", что даст возможность получить поддержку еще 2 млн граждан. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Детали

Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 млн украинцев дали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". И сегодня же вошла в программу Укрпочта: это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен

- сказал Зеленский.

Дополнение

1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Программа будет действовать три месяца - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонатив на ВСУ.

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн1 дек. 2024, 08:28 • 134055 просмотров

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "Зимнюю поддержку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд гривен.

На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд грн22 нояб. 2024, 13:00 • 21114 просмотров

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что финансирование программы "Зимняя еПоддержка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.

"Зимова єПідтримка": в Минэкономики сообщили откуда взяли средства на программу1 дек. 2024, 12:45 • 35636 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrposhtaУкрпочта
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина