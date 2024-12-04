"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже почти 5 млн украинцев
Киев • УНН
Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". Благодаря присоединению Укрпочты дополнительно 2 млн пенсионеров и получателей соцвыплат смогут получить 1000 гривен.
Уже почти 5 млн заявок поступило от украинцев на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". С сегодняшнего дня к программе присоединилась "Укрпочта", что даст возможность получить поддержку еще 2 млн граждан. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
Детали
Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 млн украинцев дали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". И сегодня же вошла в программу Укрпочта: это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен
Дополнение
1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Программа будет действовать три месяца - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонатив на ВСУ.
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