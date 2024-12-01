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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Киев  •  УНН

 • 7869 просмотра

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В Украине запустили программу "Зимова єПідтримка" с выплатой 1000 грн через "Дію". Программа будет действовать с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года, средства можно потратить на коммунальные услуги, медицину и другие нужды.

В Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня в приложении "Дія" украинцы могут подать заявку на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Для того, чтобы подать заявку через "Дію":

1. Установите или обновите приложение действие до последней версии.

2. Авторизуйтесь в "Дії".

3 В разделе Сервисы выберите услугу "Зимова єПідтримка".

4. Ознакомьтесь с описанием приложения и нажмите кнопку "Начать". 

5. Выберите для кого предназначена выплата (для себя или для ребенка)

Обратите внимание! Если свидетельство о рождении ребенка не подгрузилось в приложении Дія — нажмите на кнопку "Добавить свидетельство о рождении ребенка".

6. Выберите счет для выплаты.

Если вы уже являетесь участником программы "Национальный кэшбек" и открыли счет в банке, система автоматически предложит выбрать существующую карту или открыть новую. Выберите удобный для себя способ.

7. Отправьте заявление на получение выплаты. Предварительно внимательно проверьте данные заявления и подтвердите, что вы находитесь на территории Украины.

8. После заказа выплаты отслеживайте статус заявления в мобильном приложении "Дія".

9.После того, как заявка будет одобрена, средства поступят на выбранную в действии карту Национальный кэшбэк в течение 10 дней.

На что можно потратить средства?

Потратить полученную через "Дію" тысячу грн можно будет в течение 2025 года-до 31 декабря включительно. Этими средствами можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные, страховые услуги или услуги мобильной связи, приобрести лекарства, книги и тому подобное. Также их можно потратить на благотворительность. Снять наличные с карты Национальный кэшбэк нельзя. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на определенные категории расходов.

Как получить средства тем, у кого нет "Дії"?

Государство позаботилось о том, чтобы помощь могли получить и в частности, люди, которые не имеют возможности подать заявки через действие. Граждане, которые на момент действия программы "Зимняя еподдержка" получают социальные выплаты по инвалидности 1-2 группы через Укрпочту, получат денежную помощь через Укрпочту. Список таких получателей составляет Минсоцполитики.

"Во время подготовки программы помощи "Зимова єПідтримка", инициированной Президентом, для нас ключевой задачей было не обойти и социально чувствительные категории населения — пенсионеров и людей с инвалидностью. Многие из них получают выплаты через Укрпочту.

На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд грн22 нояб. 2024, 13:00 • 21103 просмотра

Минсоцполитики детально обработало данные и составило перечень таких получателей. О возможности получить выплату этих граждан сообщит почтальон при получении пенсии или соцпомощи. Важно, чтобы каждый гражданин, хотя бы в каком отдаленном уголке страны он проживал, почувствовал, что государство заботится о нем и окажет необходимую дополнительную поддержку этой сложной зиме", - отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Средства будут доступны для использования до конца февраля 2025 года только через Укрпочту. Их можно будет потратить на оплату коммунальных и других услуг, а также некоторых товаров украинского производства.

Кроме того, законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из — за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или же пожилые люди в возрасте 65+, у которых нет приложения Дія-могут обратиться за выплатой помощи в отделение одного из банков-партнеров с 10 декабря. Банк откроет получателю карточку Национальный кэшбэк, на которую поступит помощь.

Что стоит знать о программе "Зимова єПідтримка"

Программа инициирована для того, чтобы помочь украинцам, нуждающимся в поддержке в зимний период в условиях широкомасштабной агрессии россии против нашей страны.

В Минэкономики отмечают, что граждане, которые не нуждаются в такой поддержке могут не подавать заявку, или же любой украинец по желанию может направить полученную тысячу гривен на поддержку Сил обороны через благотворительные фонды и волонтерские организации, на приобретение военных облигаций и тому подобное.

Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.

Открытие и обслуживание карты Национальный кэшбэк-бесплатное. Никаких налогов на полученную помощь начисляться не будет.

Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Именно в этот период граждане могут подать заявки на получение средств.

Добавим

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Петицыя с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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