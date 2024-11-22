На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд грн

На «Зимнюю поддержку» украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952, передает УНН.

Ракетная угроза не помешала принять Минэкономики абсолютно идиотскую идею о 1000 грн. Как я и писал, в этом году на это уйдет 5 млрд. В следующем уже 10 млрд. И там и там это деньги не партнеров, а Фонда безработицы - написал Железняк.

Также он отметил, что в этом году забрали средства на это в том числе из программы разминирования. Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что «тысяча Зеленского» теперь называется «Зимняя поддержка».

Сегодня Кабмин утвердил реализацию плана. На «Зимнюю поддержку» потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, которая финансирует кэшбек, на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен - написал Гончаренко.

Гончаренко отметил, что люди смогут получить тысячу грн - или в электронном формате, или на Укрпочте: для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

Дополнение

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса.

Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля. Однако данная программа вызвала неоднозначную реакцию в обществе и вопрос, уместно ли предоставлять выплату в 1000 грн состоятельным, финансово обеспеченным украинцам.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еПоддержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Также в одной из петиций указывается, что именно малообеспеченные слои населения могут не иметь смартфон для получения выплаты через «Дію».

Министерство экономики сообщало УНН, что разрабатывается механизм получения средств еПоддержки, а именно 1 тыс. на украинца, через отделения Укрпочты - для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к «Дії».

15 ноября правительство приняло программу «Зимняя еПоддержка», инициированную президентом Владимиром Зеленским, по которой после 1 декабря каждый украинец сможет получить 1000 гривен.