"Зимова єПідтримка": в Минэкономики сообщили откуда взяли средства на программу
Киев • УНН
Программа "Зимова єПідтримка" финансируется из бюджета 2024 года, уже подано 870 тыс. заявок. Впрочем петиция против выплаты 1000 грн набрала необходимые голоса, украинцы предлагают направить средства на ВСУ.
Финансирование программы "Зимова єПідтримка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года. Уже подано 870 тыс. заявок для получения 1 тыс. грн Об этом сообщила первый вице-премьер - министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает УНН.
Свириденко прокомментировала из каких средств финансируется программа "Зимова єПідтримка".
"Это не новые средства. Это средства, которые были заложены в бюджете 2024 года, программа на стимулирование спроса на украинские товары. По остаткам программ не использованных, которые на конец года все как раз доплюсовались к этой программе стимулирования спроса и собственно являются источником выплаты этой 1000 грн. то есть – это средства, которые были заложены в бюджете", - рассказала Свириденко.
Также она сообщила, что подано уже 870 тыс. заявок от украинцев для получения 1 тыс. грн.
"На 8:00 у нас было 30 тыс. заявок, по состоянию на 13:00 подано уже 870 тыс. заявок от украинцев, в том числе 222 тыс. на детей", - сказала Свириденко.
Дополнение
В Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня в приложении "Дія" украинцы могут подать заявку на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонативших на ВСУ.
Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.
Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.
Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "Зимову єПідтримку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.