"Зимова єПідтримка": в Минэкономики сообщили откуда взяли средства на программу

Финансирование программы "Зимова єПідтримка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года. Уже подано 870 тыс. заявок для получения 1 тыс. грн Об этом сообщила первый вице-премьер - министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает УНН.

Свириденко прокомментировала из каких средств финансируется программа "Зимова єПідтримка".

"Это не новые средства. Это средства, которые были заложены в бюджете 2024 года, программа на стимулирование спроса на украинские товары. По остаткам программ не использованных, которые на конец года все как раз доплюсовались к этой программе стимулирования спроса и собственно являются источником выплаты этой 1000 грн. то есть – это средства, которые были заложены в бюджете", - рассказала Свириденко.

Также она сообщила, что подано уже 870 тыс. заявок от украинцев для получения 1 тыс. грн.

"На 8:00 у нас было 30 тыс. заявок, по состоянию на 13:00 подано уже 870 тыс. заявок от украинцев, в том числе 222 тыс. на детей", - сказала Свириденко.

Дополнение

В Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня в приложении "Дія" украинцы могут подать заявку на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонативших на ВСУ.

Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "Зимову єПідтримку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.