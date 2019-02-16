"Желтые жилеты" обратились к сторонникам перед 14-й волной манифестаций во Франции

Один из них содержал призыв "как можно дольше блокировать" площадь Звезды в Париже, на которой находится Триумфальная арка. Другой, напротив, призывал к заявленному мирному маршу - "революции мимоз" - с Елисейских полей к Марсовому полю по маршруту, пролегающему близ резиденций Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции, министерства труда и Объединения предпринимателей (Medef).

Во второй половине дня на Площади Республики пройдет "Консультативный митинг" движения.

"Темой этой встречи будет организация референдума гражданской инициативы", - сообщили инициаторы. Согласно заверениям устроителей, одновременно они намерены осудить беспорядки, противоречащие ценностям движения.

Подготовка к субботним маршам велась также в Бордо, Тулузе, Марселе, Лионе, Нанте, Лилле, Реймсе. Свои планы обнародовали и ряд других регионов.

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В канун 14-й субботы перед судьями предстали неформальные лидеры жилетов - шофер грузовика Эрик Друэ и бывший боксер Кристоф Детенже. В качестве наказания для первого из них прокуратура потребовала условного приговора к одному месяцу тюрьмы и штрафа в 500 евро за проведение манифестаций без разрешения властей. Окончательный приговор будет вынесен 29 марта.

Детенже был приговорен к 30 месяцам лишения свободы (из них 18 месяцев - условно) за нападение на двух полицейских во время манифестации "желтых жилетов". Приговор предусматривает, что днем он будет работать, а вечером - возвращаться в тюрьму.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в свою очередь, осудил подстрекательские призывы к свержению власти, с которыми, по его мнению, выступил другой неформальный лидер движения Кристоф Шалансон. В интервью итальянской журналистке Шалансон угрожал французским властям и упомянул "бывших военных, готовых вмешаться".

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До 70 часам трудовых работ осужден продавец парижской булочной, который отказался обслужить полицейского во время 12-й манифестации "желтых жилетов". Он отказался впустить в магазин полицейского, сославшись на то, что он был вооружен.

В фонд помощи жандармам и полицейским, которые пострадали во время дежурства на улицах в период манифестаций во Франции, собрано уже около 1,5 млн евро.

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Как сообщал УНН, в Париже во время столкновений с полицией в минувшую субботу, 9 февраля, одном из "желтых жилетов" оторвало руку.

Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря при давлении протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент страны Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны 10 млрд евро. По оценке экономистов, эта цифра составляет 15 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты. Чтобы успокоить протесты, Макрон запустил в этом месяце серию общенациональных дебатов.

Как информировал УНН, количество погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигла 11.