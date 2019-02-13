У Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що близько 1800 учасникам протестів руху "жовтих жилетів" у Франції винесли вироки. Ще 1400 протестувальників очікують на винесення вироку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Прем'єр у черговий раз засудив протести у Франції.
Нагадаємо, на акції "жовтих жилетів" в 13-і вихідні мобілізації учасників цього руху 9 лютого у Парижі французька поліція затримала 17 осіб. На Марсовому полі спостерігалася напруженість між протестувальниками і поліцією. Був спалений військовий патрульний автомобіль.
Повідомлялось про завдання шкоди низці об'єктів в Парижі - магазину Dior в 8-му окрузі міста, двом відділенням банку на вулиці Ренн. Також було пошкоджено скло на автобусній зупинці. Протестувальники також напали на "Сос'єте Женераль" на бульварі Монпарнас.