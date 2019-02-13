Во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70952 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 95862 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133660 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130941 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125612 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162609 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117880 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141466 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов"

Во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что около 1800 участникам протестов движения "желтых жилетов" во Франции вынесли приговоры. Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Премьер в очередной раз осудил протесты во Франции.

Напомним, в акции "желтых жилетов" в тринадцатые выходные мобилизации участников этого движения 9 февраля в Париже французская полиция задержала 17 человек. На Марсовом поле наблюдалась напряженность между протестующими и полицией. Был сожжен военный патрульный автомобиль.

Сообщалось о нанесении ущерба ряде объектов в Париже - магазина Dior в 8-м округе города, двум отделением банка на улице Ренн. Также было повреждено стекло на автобусной остановке. Протестующие также напали на "Сосьете Женераль" на бульваре Монпарнас.

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