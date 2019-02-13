Во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что около 1800 участникам протестов движения "желтых жилетов" во Франции вынесли приговоры. Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Премьер в очередной раз осудил протесты во Франции.
Напомним, в акции "желтых жилетов" в тринадцатые выходные мобилизации участников этого движения 9 февраля в Париже французская полиция задержала 17 человек. На Марсовом поле наблюдалась напряженность между протестующими и полицией. Был сожжен военный патрульный автомобиль.
Сообщалось о нанесении ущерба ряде объектов в Париже - магазина Dior в 8-м округе города, двум отделением банка на улице Ренн. Также было повреждено стекло на автобусной остановке. Протестующие также напали на "Сосьете Женераль" на бульваре Монпарнас.