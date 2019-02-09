На акции "желтых жилетов" в Париже задержали 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На акции "желтых жилетов" в 13-е выходные мобилизации участников этого движения в Париже французская полиция задержала 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.
"17 человек были задержаны в Париже, 16 были помещены под стражу в Париже", - сообщает телеканал.
На Марсовом поле наблюдалась напряженность между протестующими и полицией. Был сожжен военный патрульный автомобиль.
Сообщается о нанесении ущерба ряду объектов в Париже - магазину Dior в 8-м округе города, двум отделениям банка на улице Ренн. Также было повреждено стекло на автобусной остановке. Протестующие также напали на "Сосьете Женераль" на бульваре Монпарнас.
По данным министерства внутренних дел Франции, на 14:00 число протестующих по всей стране достигло 12,1 тысячи, против 17,4 тысячи на прошлой неделе. В Париже их было 4 тысячи, в два раза меньше, чем на предыдущей неделе.
Напомним, в Париже во время столкновений с полицией одному из "желтых жилетов" оторвало руку.