В Париже во время столкновений с полицией одному из "желтых жилетов" оторвало руку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" одному из митингующих оторвало руку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента).
Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.
Сообщается, что пострадавший - фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, прилетевшую в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.
Префектура полиции Парижа подтвердила, что мужчину, получившего тяжелое ранение в руку, доставили в больницу.
Напомним, во Франции рассматривают возможность проведения референдума из-за "желтых жилетов".