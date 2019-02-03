У Франції розглядають можливість проведення референдуму через "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Франції влада розглядає можливість проведення референдуму, що може бути відповіддю на вимоги руху "жовтих жилетів", учасники якого протестують проти зростання цін і податків з листопада минулого року, передає УНН із посиланням на газету Le Journal du Dimanche.
Як пише видання, референдум планують організувати 26 травня, в день виборів до Європарламенту.
Видання зазначає, що відділ міністерства внутрішніх справ Франції, який відповідає за вибори, в кінці цього тижня почав переговори з друкарнями про підготовку бюлетенів.
"Потрібно буде діяти дуже швидко, менше, ніж за тиждень", - наводить видання цитату джерела в президентському оточенні.
Разом з тим видання нагадує, що на зустрічі з журналістами президент Франції Еммануель Макрон і заявив, що питання про референдум вимагає "неабияких роздумів".
Джерело ж наголошує, що в дійсності Макрон вже майже визначився, і ймовірність проведення голосування 26 травня дуже висока.
Інший представник найближчого кола президента зазначив, що той розглядає чотири варіанти подальшого розвитку подій в рамках кризи "жовтих жилетів", проте ні переговори з профспілками, ні дострокові парламентські вибори, ні переформування уряду не підходять з низки причин.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшло понад 69 тисяч осіб.