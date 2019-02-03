У Франції розглядають можливість проведення референдуму через "жовтих жилетів"

Як пише видання, референдум планують організувати 26 травня, в день виборів до Європарламенту.

Видання зазначає, що відділ міністерства внутрішніх справ Франції, який відповідає за вибори, в кінці цього тижня почав переговори з друкарнями про підготовку бюлетенів.

"Потрібно буде діяти дуже швидко, менше, ніж за тиждень", - наводить видання цитату джерела в президентському оточенні.

Разом з тим видання нагадує, що на зустрічі з журналістами президент Франції Еммануель Макрон і заявив, що питання про референдум вимагає "неабияких роздумів".

Джерело ж наголошує, що в дійсності Макрон вже майже визначився, і ймовірність проведення голосування 26 травня дуже висока.

Інший представник найближчого кола президента зазначив, що той розглядає чотири варіанти подальшого розвитку подій в рамках кризи "жовтих жилетів", проте ні переговори з профспілками, ні дострокові парламентські вибори, ні переформування уряду не підходять з низки причин.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.

Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшло понад 69 тисяч осіб.