З початку протестів "жовтих жилетів" у Франції загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
"Одинадцять людей втратили життя з початку цієї кризи", - сказав Макрон.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшло понад 69 тисяч осіб.
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Як повідомляв УНН, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. У свою чергу, учасники протесту застосовували димові шашки.
Зокрема, на протестах "жовтих жилетів" в місті Евре, в 96 км на захід від Парижа у Франції, мітингувальники підпалили машини у місцевій мерії.