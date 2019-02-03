Во Франции рассматривают возможность проведения референдума из-за "желтых жилетов"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во Франции власти рассматривают возможность проведения референдума, что может стать ответом на требования движения "желтых жилетов", участники которого протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года, передает УНН со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.