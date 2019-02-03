Во Франции рассматривают возможность проведения референдума из-за "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во Франции власти рассматривают возможность проведения референдума, что может стать ответом на требования движения "желтых жилетов", участники которого протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года, передает УНН со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.
Как пишет издание, референдум планируют организовать 26 мая, в день выборов в Европарламент.
Издание отмечает, что отдел министерства внутренних дел Франции, который отвечает за выборы, в конце этой недели начал переговоры с типографиями о подготовке бюллетеней.
"Нужно будет действовать очень быстро, менее чем за неделю", - приводит издание слова источника в президентском окружении.
Вместе с тем издание напоминает, что на встрече с журналистами президент Франции Эммануэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует "значительных размышлений".
Источник же отмечает, что в действительности Макрон уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая очень высока.
Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что он рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса "желтых жилетов", однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование правительства не подходят по ряду причин.
Как сообщал УНН, количество погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышло более 69 000 человек.