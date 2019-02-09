У Парижі під час сутички з поліцією одному з "жовтих жилетів" відірвало руку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Парижі під час сутички з французькою поліцією на акції "жовтих жилетів" одному з мітингувальників відірвало руку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
За даними медиків, чоловік втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції (нижньої палати парламенту).
Як стверджують очевидці, причиною важкої травми стала граната, яку правоохоронці кинули в натовп, намагаючись відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту.
Повідомляється, що постраждалий – фотограф "жовтих жилетів", який хотів відкинути гранату, що прилетіла в групу мітингувальників, однак вона розірвалася в руці чоловіка.
Префектура поліції Парижа підтвердила, що чоловіка, який отримав тяжке поранення у руку, доставили у лікарню.
Нагадаємо, у Франції розглядають можливість проведення референдуму через "жовтих жилетів".