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На акції "жовтих жилетів" у Парижі затримали 17 осіб

На акції "жовтих жилетів" у Парижі затримали 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. На акції "жовтих жилетів" в 13-і вихідні мобілізації учасників цього руху у Парижі французька поліція затримала 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.

"17 осіб було затримано в Парижі, 16 були поміщені під варту в Парижі", - повідомляє телеканал.

На Марсовому полі спостерігалася напруженість між протестувальниками і поліцією. Був спалений військовий патрульний автомобіль.

Повідомляється про завдання шкоди низці об'єктів в Парижі - магазину Dior в 8-му окрузі міста, двом відділенням банку на вулиці Ренн. Також було пошкоджено скло на автобусній зупинці. Протестувальники також напали на "Сос'єте Женераль" на бульварі Монпарнас.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, на 14:00 кількість протестувальників по всій країні досягла 12,1 тисячі, проти 17,4 тисячі минулого тижня. У Парижі їх було 4 тисячі, удвічі менше, ніж попереднього тижня.

Нагадаємо, у Парижі під час зіткнень з поліцією одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.

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