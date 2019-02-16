"Жовті жилети" звернулися до прихильників перед 14-й хвилею маніфестацій у Франції

ukru
23 березня, 12:58 • 167095 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 429649 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 420488 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 407050 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 412541 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 304094 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251804 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 489652 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175821 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 419865 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.5 м/с
73 %
755 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 232319 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 281266 перегляди
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 115718 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 150290 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 120113 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 407890 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 489652 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 419866 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 373735 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 322423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161011 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158078 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 158992 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 153538 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157129 перегляди
Актуальне
"Жовті жилети" звернулися до прихильників перед 14-й хвилею маніфестацій у Франції

"Жовті жилети" звернулися до прихильників перед 14-й хвилею маніфестацій у Франції

Київ • УНН

 • 8884 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Рух "Жовті жилети" вирішило провести в суботу серію нових акцій протесту по всій Франції. У соціальних мережах напередодні маніфестацій в п'ятницю ввечері циркулювали відразу кілька закликів до учасників руху, що стосувалися вуличних походів в Парижі.

Один з них містив заклик "якомога довше блокувати" площу Зірки в Парижі, на якій знаходиться Тріумфальна арка. Інший, навпаки, закликав до заявленого мирному маршу - "революції мімоз" - з Єлисейських полів до Марсового поля по маршруту, що пролягає поблизу резиденцій Національних зборів (нижня палата парламенту) Франції, міністерства праці та Об'єднання підприємців (Medef).

У другій половині дня на Площі Республіки пройде "Консультативний мітинг" руху.

"Темою цієї зустрічі буде організація референдуму громадянської ініціативи", - повідомили ініціатори. Згідно із запевненнями організаторів, одночасно вони мають намір засудити заворушення, що суперечать цінностям руху.

Підготовка до суботніх маршів велася також в Бордо, Тулузі, Марселі, Ліоні, Нанті, Ліллі, Реймсі. Свої плани оприлюднили і ряд інших регіонів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів"

Напередодні 14-ї суботи перед суддями постали неформальні лідери жилетів - шофер вантажівки Ерік Друе і колишній боксер Крістоф Детенже. Як покарання для першого з них прокуратура зажадала умовного вироку до одного місяця в'язниці і штрафу в 500 євро за проведення маніфестацій без дозволу влади. Остаточний вирок буде винесено 29 березня.

Детенже був засуджений до 30 місяців позбавлення волі (з них 18 місяців - умовно) за напад на двох поліцейських під час маніфестації "жовтих жилетів". Вирок передбачає, що вдень він буде працювати, а ввечері - повертатися до в'язниці.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, в свою чергу, засудив підбурливі заклики до повалення влади, з якими, на його думку, виступив інший неформальний лідер руху Крістоф Шалансон. В інтерв'ю італійській журналістці Шалансон погрожував французькій владі і згадав "колишніх військових, готових втрутитися".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

До 70 годинах трудових робіт засуджений продавець паризької булочної, який відмовився обслужити поліцейського під час 12-ї маніфестації "жовтих жилетів". Він відмовився впустити в магазин поліцейського, пославшись на те, що той був озброєний.

В фонд допомоги жандармам і поліцейським, які постраждали під час чергування на вулицях в період маніфестацій у Франції, зібрано вже близько 1,5 млн євро. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи"

Як повідомляв УНН, у Парижі під час зіткнень з поліцією минулої суботи, 9 лютого, одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

Як інформував УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42