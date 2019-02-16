"Жовті жилети" звернулися до прихильників перед 14-й хвилею маніфестацій у Франції

Один з них містив заклик "якомога довше блокувати" площу Зірки в Парижі, на якій знаходиться Тріумфальна арка. Інший, навпаки, закликав до заявленого мирному маршу - "революції мімоз" - з Єлисейських полів до Марсового поля по маршруту, що пролягає поблизу резиденцій Національних зборів (нижня палата парламенту) Франції, міністерства праці та Об'єднання підприємців (Medef).

У другій половині дня на Площі Республіки пройде "Консультативний мітинг" руху.

"Темою цієї зустрічі буде організація референдуму громадянської ініціативи", - повідомили ініціатори. Згідно із запевненнями організаторів, одночасно вони мають намір засудити заворушення, що суперечать цінностям руху.

Підготовка до суботніх маршів велася також в Бордо, Тулузі, Марселі, Ліоні, Нанті, Ліллі, Реймсі. Свої плани оприлюднили і ряд інших регіонів.

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Напередодні 14-ї суботи перед суддями постали неформальні лідери жилетів - шофер вантажівки Ерік Друе і колишній боксер Крістоф Детенже. Як покарання для першого з них прокуратура зажадала умовного вироку до одного місяця в'язниці і штрафу в 500 євро за проведення маніфестацій без дозволу влади. Остаточний вирок буде винесено 29 березня.

Детенже був засуджений до 30 місяців позбавлення волі (з них 18 місяців - умовно) за напад на двох поліцейських під час маніфестації "жовтих жилетів". Вирок передбачає, що вдень він буде працювати, а ввечері - повертатися до в'язниці.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, в свою чергу, засудив підбурливі заклики до повалення влади, з якими, на його думку, виступив інший неформальний лідер руху Крістоф Шалансон. В інтерв'ю італійській журналістці Шалансон погрожував французькій владі і згадав "колишніх військових, готових втрутитися".

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До 70 годинах трудових робіт засуджений продавець паризької булочної, який відмовився обслужити поліцейського під час 12-ї маніфестації "жовтих жилетів". Він відмовився впустити в магазин поліцейського, пославшись на те, що той був озброєний.

В фонд допомоги жандармам і поліцейським, які постраждали під час чергування на вулицях в період маніфестацій у Франції, зібрано вже близько 1,5 млн євро.

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Як повідомляв УНН, у Парижі під час зіткнень з поліцією минулої суботи, 9 лютого, одному з "жовтих жилетів" відірвало руку.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

Як інформував УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.