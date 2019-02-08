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Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від участі в цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це в четвер, 7 лютого, заявив речник конференції, повідомляє DW, передає УНН

За його словами, відмова французького президента від участі була підтверджена ще минулої п’ятниці.

У той же час у Єлисейському палаці також заявили, що президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не буде здійснювати закордонних поїздок до середини березня. Макрон хоче повністю присвятити себе діалогу з громадянами на тлі кризи з протестами “жовтих жилетів”, наголошується у заяві, яку цитує агенція AFP. Для переговорів Макрон має здійснювати поїздки по всій Франції.

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У заяві Єлисейського палацу також ідеться про те, що Макрон невдовзі планує висунути нові пропозиції щодо реформи Євросоюзу — якраз незадовго до виборів у Європарламент у травні цього року.

Серед іншого, як зазначається, може йтися про реформу правил європейської конкуренції. Німеччина і Франція закликали до цього після того, як Єврокомісія заблокувала злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom.

Еммануель Макрон до цього часу офіційно не підтверджував відмову від участі в Мюнхенській конференції 15-17 лютого. Наприкінці січня Макрон відмовився від поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі — також через протести “жовтих жилетів”.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч людей вийшли у вівторок, 5 лютого, на вулиці Франції за закликом профспілок, протестуючі проти “соціальних негараздів”. Вони вимагають збільшення заробітної плати, зниження плати за навчання та справедливих податків. До страйку, в якому взяли участь, у тому числі, і “жовті жилети”, закликали одразу кілька профспілок.

Нагадаємо, у Франції влада розглядає можливість проведення референдуму, що може бути відповіддю на вимоги руху “жовтих жилетів”, учасники якого протестують проти зростання цін і податків з листопада минулого року

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