Нові протести у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці за закликом профспілок

За даними великої профспілки CGT, загалом у страйку взяли участь близько 300 тисяч учасників. Вона повідомила, що лише у Парижі на демонстрацію вийшли близько 30 тисяч людей, поліція заявила про 18 тисяч учасників. У столиці було закрито Ейфелеву вежу, оскільки співробітники брали участь у мітингу.

Кількість мітингарів у Марселі склала близько 5200, у Ліоні на вулиці вийшли 4300 осіб. Також акції відбулись у Страсбурзі, Кані, Гаврі, Клермон-Феррані, Турі та інших містах. В акціях взяло участь багато студентів.

"Сьогодні успіх, який вимагає більшого", - сказав голова CGT Філіп Мартінес, передає агенція AFP. Він додав, що радий участі "жовтих жилетів" в акції.

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Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

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Як повідомляв УНН, кількість загиблих від початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.

Нагадаємо, за минулі вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшло понад 69 тисяч осіб.