Новые протесты во Франции: тысячи людей вышли на улицы по призыву профсоюзов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Десятки тысяч людей вышли во вторник, 5 февраля, на улицы Франции по призыву профсоюзов, протестующие против "социальных проблем". Они требуют увеличения заработной платы, снижение платы за обучение и справедливых налогов. К забастовке, в которой приняли участие, в том числе, и "желтые жилеты", призвали сразу несколько профсоюзов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.