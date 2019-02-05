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Новые протесты во Франции: тысячи людей вышли на улицы по призыву профсоюзов

Новые протесты во Франции: тысячи людей вышли на улицы по призыву профсоюзов

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Десятки тысяч людей вышли во вторник, 5 февраля, на улицы Франции по призыву профсоюзов, протестующие против "социальных проблем". Они требуют увеличения заработной платы, снижение платы за обучение и справедливых налогов. К забастовке, в которой приняли участие, в том числе, и "желтые жилеты", призвали сразу несколько профсоюзов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным большого профсоюза CGT, всего в забастовке приняли участие около 300 тысяч участников. Она сообщила, что только в Париже на демонстрацию вышли около 30 тысяч человек, полиция заявила о 18 тысяч участников. В столице была закрыта Эйфелева башня, поскольку сотрудники участвовали в митинге.

Количество митингующих в Марселе составила около 5,2 тысяч, в Лионе на улицы вышли 4,3 тысяч человек. Также акции состоялись в Страсбурге, Кане, Гавре, Клермон-Ферране, Туре и других городах. В акциях приняли участие множество студентов.

"Сегодня успех, который требует большего", - сказал глава CGT Филипп Мартинес, передает агентство AFP. Он добавил, что рад участию "желтых жилетов" в акции.

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Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

5 декабря во давлением протестующих французское правительство полностью отказался от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент страны Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны 10 млрд евро. По оценке экономистов, эта цифра составляет 15 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты. Чтобы успокоить протесты, Макрон запустил в этом месяце серию общенациональных дебатов.

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Как сообщал УНН, количество погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигла 11.

Напомним, в минувшие выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.

Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышло более 69 тысяч человек.

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