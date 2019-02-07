Франція відкликає свого посла в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Франції 7 лютого відкликало свого посла в Італії у зв'язку з "необґрунтованою" критикою з боку Риму. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Франції.
"Франція протягом декількох місяців ставала об'єктом численних звинувачень і безпідставних нападок, а також обурливих заяв", - йдеться в заяві французького МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що "подібних прецедентів не було з кінця війни".
"Мати розбіжності - це одне, а використовувати відносини у виборчих цілях - це інше", - додали у МЗС.
"У зв'язку з цією безпрецедентною ситуацією французький уряд вирішив відкликати посла Франції в Італії для консультацій", - зазначили у французьскому зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС Франції закликали італійську сторону "відновити дружні відносини і взаємну повагу".
Нагадаємо, віце-прем'єр і міністр економічного розвитку, праці та соціальної політики Луїджі Ді Майо оголосив, що його партія "Рух" 5 зірок" запропонує санкційні процедури проти країн, які не йдуть з Африки, продовжуючи її колонізувати. На його думку, до таких країн належить Франція.
Голова італійського уряду Маттео Сальвіні розкритикував уряд і президента Франції та висловив сподівання, що французький народ не обере партію голови держави Еммануеля Макрона на наступних парламентських виборах.