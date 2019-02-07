Франция отзывает своего посла в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Франции 7 февраля отозвало своего посла в Италии в связи с "необоснованной" критикой со стороны Рима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Франции.
"Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и необоснованных нападок, а также возмутительных заявлений", - говорится в заявлении французского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "подобных прецедентов не было с конца войны".
"Иметь разногласия - это одно, а использовать отношения в избирательных целях - это другое", - добавили в МИД.
"В связи с этой беспрецедентной ситуацией французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций", - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Франции призвали итальянскую сторону "восстановить дружеские отношения и взаимное уважение".
Напомним, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо объявил, что его партия "Движение" 5 звезд " предложит санкционные процедуры против стран, которые не уходят из Африки, продолжая ее колонизировать. По его мнению, к таким странам относится Франция.
Глава итальянского правительства Маттео Сальвини раскритиковал правительство и президента Франции и выразил надежду, что французский народ не выберет партию главы государства Эммануэля Макрона на следующих парламентских выборах.