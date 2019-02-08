Макрон отказался ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

По его словам, отказ французского президента от участия был подтвержден еще в прошлую пятницу.

В то же время в Елисейском дворце также заявили, что президент Франции не поедет в этом году не только в Мюнхен, а целом не будет осуществлять зарубежных поездок до середины марта. Макрон хочет полностью посвятить себя диалогу с гражданами на фоне кризиса с протестами "желтых жилетов", отмечается в заявлении, которое цитирует агентство AFP. Для переговоров Макрон должен осуществлять поездки по всей Франции.

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В заявлении Елисейского дворца также говорится о том, что Макрон вскоре планирует выдвинуть новые предложения по реформе Евросоюза - как раз незадолго до выборов в Европарламент в мае этого года.

Среди прочего, как отмечается, может идти речь о реформе правил европейской конкуренции. Германия и Франция призвали к этому после того, как Еврокомиссия заблокировала слияние железнодорожных мощностей немецкой компании Siemens и французской Alstom.

Эммануэль Макрон до сих пор официально не подтверждал отказ от участия в Мюнхенской конференции 15-17 февраля. В конце января Макрон отказался от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе - также из-за протестов "желтых жилетов".

Как сообщал УНН, десятки тысяч людей вышли во вторник, 5 февраля, на улице Франции по призыву профсоюзов, протестующие против "социальных проблем". Они требуют увеличения заработной платы, снижение платы за обучение и справедливых налогов. К забастовке, в котором приняли участие, в том числе, и "желтые жилеты", призвали сразу несколько профсоюзов.