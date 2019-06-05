Жестокое покушение на черкасского журналиста: следствие рассматривает три версии

КИЕВ. 5 июня. УНН. Следствие рассматривает три основные версии покушения на убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, которого жестоко избили 4 мая. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Черкасской области Александр Запорожец во время брифинга, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.