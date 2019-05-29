Жорстоко побитий журналіст з Черкас майже місяць у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили 4 травня, вже 25 днів перебуває у комі. Про це голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив у своєму в Facebook, передає УНН.
"25-й день перебуває без свідомості жорстоко побитий черкаський журналіст Вадим Комаров. "Позитивної динаміки немає...", - говорять лікарі", - написав Томіленко.
Олег Стадник, директор Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, повідомив Томіленку, що у Вадима Комарова глибока мозкова травма. За його словами, фактично третя частина головного мозку пошкоджена.
Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).
В ході проведених консультацій з нейрохірургами обласного та національного рівнів лікарі дійшли згоди, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний.
"Медична допомога міською лікарнею надається відповідно до діагнозу. Тобто питання тривалого тяжкого стану і коми - це не питання кваліфікації міських лікарів, а питання тяжких травм, спричинених нападником на журналіста. Лікування здійснюється коштом міської лікарні, але її бюджет обмежений", - написав Томіленко.
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За його словами, наразі невідомо, наскільки просунулося кримінальне розслідування за три тижні від інциденту.
"І рідні, і колеги Вадима Комарова зазначають, що не відчувають належної уваги до справи. А сама кваліфікація має бути змінена на пряму професійну - "Посягання на життя журналіста", - вважає голова НСЖУ.
Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.
Згодом його прооперували, він впав у кому.
Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).