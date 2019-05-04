Жорстоке побиття журналіста: потерпілий у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Черкасах прооперували місцевого журналіста Вадима Комарова, він у комі. Про це у своєму Facebook повідомив депутат Черкаської міської ради Олександр Радуцький, передає УНН.
"Вадима Комарова прооперували. Він у комі. Молимося. У нас 7 днів", - написав депутат.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста.
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У секторі комунікації поліції Черкаської області повідомили, що за фактом нападу на мешканця Черкас, який стався сьогодні о 9 ранку, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.