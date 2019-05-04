Жестокое избиение журналиста: пострадавший в коме

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106096 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108868 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110057 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 136263 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114163 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144887 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130299 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130345 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Жестокое избиение журналиста: пострадавший в коме

Жестокое избиение журналиста: пострадавший в коме

Киев  •  УНН

 • 14758 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Черкассах прооперировали местного журналиста Вадима Комарова, он в коме. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Черкасского городского совета Александр Радуцкий, передает УНН.

"Вадима Комарова прооперировали. Он в коме. Молимся. У нас 7 дней", - написал депутат.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Черкассах жестоко избили местного журналиста.

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В секторе коммуникации полиции Черкасской области сообщили, что по факту нападения на жителя Черкасс, который произошел сегодня в 9 утра, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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