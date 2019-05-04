Жестокое избиение журналиста: пострадавший в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Черкассах прооперировали местного журналиста Вадима Комарова, он в коме. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Черкасского городского совета Александр Радуцкий, передает УНН.
"Вадима Комарова прооперировали. Он в коме. Молимся. У нас 7 дней", - написал депутат.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Черкассах жестоко избили местного журналиста.
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В секторе коммуникации полиции Черкасской области сообщили, что по факту нападения на жителя Черкасс, который произошел сегодня в 9 утра, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.