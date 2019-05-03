З початку року поліція розпочала 63 кримінальні провадження за злочинами у сфері діяльності журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Нацполіція за 4 місяці 2019 р. розпочала 63 кримінальні провадження за злочинами у сфері діяльності журналістів. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
За результатами розслідування направлено 6 обвинувальних актів, у 52 кримінальних провадженнях прийнято рішення про закриття.
За 4 місяці 2019 року слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування у 63 кримінальних правопорушеннях за злочинами у сфері професійної діяльності журналістів.
За ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) зареєстровано 46 злочинів, за ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста) – 12, за ст. 347-1 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4, за ст. 348-1 КК України (Посягання на життя журналіста) – 1.
За результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях за 8 кримінальними правопорушеннями зазначеної категорії: за ст. 171 КК України – 4, за ст. 345-1 КК України – 2, за ст. 347-1 КК України – 2.
Прийнято рішення про закриття у 52 кримінальних провадженнях, з яких за ст. 171 КК України – 48, за ст. 345-1 КК України – 4. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.
Упродовж 2018 року слідчими Національної поліції розпочато досудове розслідування у 258 кримінальних провадженнях за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів.
За ст. 171 ККУ – 176, ст. 345-1 ККУ – 72, ст. 347-1 ККУ – 9, ст. 348-1 ККУ – 1 правопорушення.
Найбільше кримінальних правопорушень вказаної категорії зареєстровано у м. Києві (47), Закарпатській (30), Чернівецькій (25), Одеській (24), Дніпропетровській (14) областях. У Львівській – 12, Донецькій – 11, Рівненській – 10, Вінницькій, Полтавській, Харківській – по 8, Запорізькій та Херсонській – по 7, Київській – 6, Луганській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях – по 5.
За вказаний період до суду направлено 26 кримінальних проваджень за 33 кримінальними правопорушеннями, з яких: за ст. 171 ККУ – 14, ст. 345-1 ККУ – 18, ст. 347-1 ККУ – 1 правопорушення.
У 243 кримінальних провадженнях протягом звітного періоду слідчими прийнято рішення про їх закриття.
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