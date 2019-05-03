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Україна погіршила позиції в Глобальному індексі свободи преси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Індексі свободи преси 2019 року (Press Freedom Index - англ.), який щорічно складає організація "Репортери без кордонів", Україна опустилася на одну позицію і тепер займає 102-е місце, передає УНН.

"Наближення важливих виборів в 2019 році загострило поляризацію в Україні і в Молдові, погіршуючи клімат журналістики, заохочуючи маніпуляції і підкреслюючи вплив, який олігархи продовжують створювати на засоби масової інформації. Ця напруженість є головною причиною, по якій ці дві країни впали в Індексі", - пишуть в організації.

Так, Україна розташовується в "помаранчевій" зоні - в середині Індексу, який включає 180 країн. Країна розташована між Ліваном (101 місце) і Мозамбіком (103 місце).

Перше місце в Індексі дісталося Норвегії, останнім займає Туркменістан. Росія в цьому році так само опустилася на одну позицію і займає 149 місце.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначають Всесвітній день свободи друку.

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