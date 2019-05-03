Украина ухудшила позиции в Глобальном индексе свободы прессы

"Приближение важных выборов в 2019 году обострило поляризацию в Украине и в Молдове, ухудшая климат журналистики, поощряя манипуляции и подчеркивая влияние, которое олигархи продолжают оказывать на средства массовой информации. Эта напряженность является главной причиной, по которой эти две страны упали в Индексе", - пишут в организации.



Так, Украина располагается в "оранжевой" зоне – в середине Индекса, который включает 180 стран. Страна расположена между Ливаном (101 место) и Мозамбиком (103 место).



Первое место в Индексе досталось Норвегии, последнее занимает Туркменистан. Россия в этом году так же опустилась на одну позицию и занимает 149 место.



Как сообщал УНН, сегодня отмечают Всемирный день свободы печати.