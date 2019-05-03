Сегодня отмечают Всемирный день свободы печати
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, принято отмечать Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day), передаёт УНН.
Так, Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года, и уже начиная с 1994 года его начали отмечать ежегодно во всех уголках мира.
Ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного дня свободы печати.
"Свободная пресса необходима для мира, справедливости, устойчивого развития и прав человека. Ни одна демократия не является совершенной без доступа к прозрачной и надежной информации", - заявил в своём послании Генсек ООН Антониу Гутерриш.
День свободы печати каждый год имеет собственную уникальную тему. Темой этого года, по информации ЮНЕСКО, стала роль СМИ в выборах и демократии.
Как сообщал УНН, 1 мая в Украине отметили День труда.