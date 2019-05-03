Сьогодні відзначають Всесвітній день свободи преси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, прийнято відзначати Всесвітній день свободи преси (World Press Freedom Day), передає УНН.
Так, Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у спеціальній резолюції від 20 грудня 1993 року, і вже починаючи з 1994 року його почали відзначати щорічно у всіх куточках світу.
Щорічно публікуються послання Генерального секретаря ООН з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.
"Вільна преса необхідна для миру, справедливості, сталого розвитку та прав людини. Жодна демократія не є досконалою без доступу до прозорої та надійної інформації", - заявив у своєму посланні Генсек ООН Антоніу Гутерреш.
День свободи преси щороку має власну унікальну тему. Темою цього року, за інформацією ЮНЕСКО, стала роль ЗМІ у виборах і демократії.
Як повідомляв УНН, 1 травня в Україні відзначили День праці.