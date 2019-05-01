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7 марта, 19:45 • 107155 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 113883 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 114759 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143267 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140192 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144974 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
Сегодня в Украине отмечают День труда

Сегодня в Украине отмечают День труда

Киев  •  УНН

 • 24600 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня в Украине отмечают День труда. 1 мая объявлено выходным днем, передает УНН.

Международный день труда отмечают в 143 странах непосредственно 1 мая или в первый понедельник мая.

День труда начали отмечать в память о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года. В тот день начались многотысячные протесты рабочих крупнейших промышленных центров США, которые требовали внедрения 8-часового рабочего дня. Забастовки и демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Жертвы были как среди правоохранителей, так и забастовщиков.

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Аналогичные забастовки произошли и 1877 году и в начале 1880-х годов, но они уже имели более мирный характер.

В 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

14 июля 1889 года на II (Парижском) конгрессе II Интернационала было принято решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций в память о выступлении рабочих Чикаго.

Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и ряде других стран.

С середины 1890-х годов на майских демонстрациях начали провозглашаться требования улучшение жизненных условий, призывы к международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели официозно-политического характера - в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

Теперь в Украине 1 Мая отмечается как праздник весны и труда. В частности, в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" переименовали в "День труда".

Напомним, в мае 2019 года на украинцев ждут два дополнительных выходных дня. Первый - на День труда, 1 мая и второй - на День победы, 9 мая. Кроме того, в мае будет 9 официальных выходных дней, а рабочих - 22 дня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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