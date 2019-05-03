С начала года полиция начала 63 уголовных производства по преступлениям в сфере деятельности журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Нацполиция за 4 месяца 2019 года начала 63 уголовных производства по преступлениям в сфере деятельности журналистов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
По результатам расследования направлено 6 обвинительных актов, в 52 уголовных производствах принято решение о закрытии.
За 4 месяца 2019 года следователями Нацполиции начато досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.
По ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений по ст. 345-1 УК Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста) - 12, по ст. 347-1 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - 4, по ст. 348-1 УК Украины (Посягательство на жизнь журналиста) - 1.
По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 6 уголовных производствах за 8 уголовных преступлений указанной категории по ст. 171 УК Украины - 4, по ст. 345-1 УК Украины - 2, по ст. 347-1 УК Украины - 2.
Принято решение о закрытии в 52 уголовных производствах, из которых по ст. 171 УК Украины - 48, по ст. 345-1 УК Украины - 4. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.
В течение 2018 года следователями Национальной полиции начато досудебное расследование по 258 уголовным производствах по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.
По ст. 171 УК - 176, ст. 345-1 УК - 72, ст. 347-1 УК - 9, ст. 348-1 УК - 1 правонарушения.
Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в г. Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях. Во Львовской - 12, Донецкой - 11, Ровенской - 10, Винницкой, Полтавской, Харьковской - по 8, Запорожской и Херсонской - по 7, Киевской - 6, Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.
За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступлений, из которых: по ст. 171 УК - 14, ст. 345-1 УК - 18, ст. 347-1 УК - 1 правонарушения.
В 243 уголовных производствах в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии.
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