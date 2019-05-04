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У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у реанімації

У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Черкасах жорстоко побили журналіста, наразі він знаходиться у реанімації. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook, передає УНН.

"Тривожна інформація з Черкас – жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Зараз Вадим знаходиться у реанімації у надзвичайно важкому стані", - написав Томіленко.

За його словами, журналіст часто порушував резонансні теми та дратував у Черкасах тих, хто мав велику владу і великі гроші.

"Сподіваємося на професійну роботу лікарів-реаніматорів, а правоохоронці мають належно розслідувати черговий акт брутальної атаки на журналістів. Б’ють одного, а безкарністю намагаються залякати усіх", – додав Томіленко.

У секторі комунікації поліції Черкаської області повідомили, що за фактом нападу на мешканця Черкас, який стався сьогодні о 9 ранку, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, з початку року поліція розпочала 63 кримінальні провадження за злочинами у сфері діяльності журналістів.

Українські Національні Новини

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