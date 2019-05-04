В Черкассах жестоко избили журналиста, он в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Черкассах жестоко избили журналиста, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook, передает УНН.
"Тревожная информация из Черкасс - жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии", - написал Томиленко.
По его словам, журналист часто нарушал резонансные темы и раздражал в Черкассах тех, кто имел большую власть и большие деньги.
"Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех", - добавил Томиленко.
В секторе коммуникации полиции Черкасской области сообщили, что по факту нападения на жителя Черкасс, который произошел сегодня в 9 утра, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, с начала года полиция начала 63 уголовных производства по преступлениям в сфере деятельности журналистов.