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Жестоко избитый журналист из Черкасс почти месяц в коме

Жестоко избитый журналист из Черкасс почти месяц в коме

Киев  •  УНН

 • 11538 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили 4 мая, уже 25 дней находится в коме. Об этом председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил в своем в Facebook, передает УНН.

"25-й день находится без сознания жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров. "Положительной динамики нет...", - говорят врачи", - написал Томиленко.

Олег Стадник, директор Департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета, сообщил Томиленко, что у Вадима Комарова глубокая мозговая травма. По его словам, фактически третья часть головного мозга повреждена.

Журналисту провели две операции - одну сразу после приступа (почти 2 часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей).

В ходе проведенных консультаций с нейрохирургами областного и национального уровней врачи решили, что состояние пострадавшего журналиста нетранспортабельное.

"Медицинская помощь городской больницей предоставляется согласно диагнозу. То есть вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападающим на журналиста. Лечение осуществляется за счет городской больницы, но ее бюджет ограничен", - написал Томиленко.

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По его словам, пока неизвестно, насколько продвинулось уголовное расследование через три недели от инцидента.

"И родные, и коллеги Вадима Комарова отмечают, что не испытывают должного внимания к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "Посягательство на жизнь журналиста", - считает председатель НСЖУ.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпольная в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова.

Впоследствии его прооперировали, он впал в кому.

Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

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