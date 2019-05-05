Побиття журналіста в Черкасах розслідуватимуть як замах на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста перекваліфіковано. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Черкаської області.
У поліції повідомили, що сьогодні, 5 травня, ретельно вивчивши матеріали справи, слідчими прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального провадження за фактом нападу на журналіста. Кримінальне провадження перекваліфіковано за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).
Поліція проводить активні заходи по встановленню особи зловмисника.
Як повідомлялося раніше, напад на журналіста Черкас було вчинено вчора, 4 травня близько 9 години ранку на вулиці Небесної сотні у місті Черкаси. З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні, де він перебуває і зараз. Особу нападника встановлюють.
Разом з тим, працівники поліції Черкас звертаються до громадян, які є свідками або очевидцями події, або володіють будь-якою інформацією, яка може сприяти в розслідуванні даного кримінального провадження просимо звертатися до Черкаського відділу поліції за адресою Пастерівська, 104 або повідомити за телефонами: 39-31-01, 39-36-01 або 102.