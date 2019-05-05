Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

В полиции сообщили, что сегодня, 5 мая, тщательно изучив материалы дела, следователями принято решение о переквалификации уголовного производства по факту нападения на журналиста. Уголовное производство переквалифицировано по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полиция проводит активные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Как сообщалось ранее, нападение на журналиста Черкасс было совершено вчера, 4 мая около 9:00 утра на улице Небесной сотни в городе Черкассы. С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу, где он находится и сейчас. Личность нападавшего устанавливается.

Вместе с тем, работники полиции Черкасс обращаются к гражданам, которые являются свидетелями или очевидцами события, или владеют какой-либо информацией, которая может способствовать в расследовании данного уголовного производства обращайтесь к Черкасского отдела полиции по адресу Пастеровская, 104 или сообщить по телефонам: 39 -31-01, 39-36-01 или 102.