У прокуратурі розповіли про версії замаху на журналіста у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Слідчі перевіряють декілька версій замаху на вбивство журналіста Вадима Комарова у Черкасах, у тому числі посягання на його життя у зв’язку зі здійсненням його професійної діяльності. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"На цей час органом досудового розслідування перевіряється декілька версій вчинення кримінального правопорушення, в тому числі посягання на життя журналіста у зв’язку зі здійсненням його професійної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виявлення й вилучення доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення прокурори-процесуальні керівники забезпечили проведення першочергових слідчих дій та надали низку вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події. А також встановлення очевидців злочину. Крім того, здійснюються інші процесуальні дії, спрямовані на викриття та притягнення до кримінальної відповідальності особи правопорушника, зазначили у відомстві.
За вчинення вказаного злочину передбачено позбавлення волі від 7 до 15 років.
Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.
Згодом його прооперували, він перебуває у комі.
Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).