У прокуратурі розповіли про версії замаху на журналіста у Черкасах

КИЇВ. 7 травня. УНН. Слідчі перевіряють декілька версій замаху на вбивство журналіста Вадима Комарова у Черкасах, у тому числі посягання на його життя у зв’язку зі здійсненням його професійної діяльності. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.