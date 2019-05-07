В прокуратуре рассказали о версиях покушения на журналиста в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Следователи проверяют несколько версий покушения на убийство журналиста Вадима Комарова в Черкассах, в том числе посягательство на его жизнь в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"В настоящее время органом досудебного расследования проверяется несколько версий совершения уголовного преступления, в том числе посягательство на жизнь журналиста в связи с осуществлением его профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.
Для быстрого, полного и беспристрастного проведения досудебного расследования, выявления и изъятия доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления прокуроры-процессуальные руководители обеспечили проведение первоочередных следственных действий и предоставили ряд указаний, направленных на установление фактических обстоятельств происшествия. А также установление очевидцев преступления. Кроме того, осуществляются другие процессуальные действия, направленные на изобличение и привлечение к уголовной ответственности личности правонарушителя, отметили в ведомстве.
За совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы от 7 до 15 лет.
Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпильна в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова.
Впоследствии его прооперировали, он находится в коме.
Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).