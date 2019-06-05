Жорстокий замах на черкаського журналіста: слідство розглядає три версії

КИЇВ. 5 червня. УНН. Слідство розглядає основні три версії замаху на вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП в Черкаській області Олександр Запорожець під час брифінгу, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.