Никаких дронов за последние 48 часов в небе над Ичней не зафиксировано - ВВС Украины

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Военное командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что в течение двух дней в воздушном пространстве над местом чрезвычайного происшествия в Черниговской области не было выявлено ни одного БПЛА. Об этом спикер воздушных войск Украины сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

“Сообщаем, что по результатам анализа воздушной обстановки, в течение двух дней, в воздушном пространстве над местом события ни одного БПЛА обнаружено не было. Вблизи арсенала проходят воздушные пути, по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты как беспилотный летательный аппарат”, - говорится в сообщении.

В командовании ВВС Украины отмечают, что в сети Интернет имеет место распространение информации о якобы замеченном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в районе арсенала вблизи населенного пункта Ичня и то, что он стал причиной взрыва.

Штаб заявляет: данная информация не соответствует действительности.

“Просьба к представителям СМИ: пользуйтесь проверенными данными из официальных источников, и не использовать информацию рядовых граждан, которые не являются экспертами в данной области”, — отметили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщал УНН, в 03:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек . Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Без света остались более 3 тысяч абонентов.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии. Нацполиция зафиксировала 37 обращений граждан из-за происшествия в Черниговской области.

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